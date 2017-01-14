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Фермер підірвав соцмережі запальними танцями у стайні серед кіз

07:40, сьогодні 679 Читать новость на русском
Фермер танцює у стайні з козами
Фермер танцює у стайні з козами / Скріншот з відео

Фермер зі США Джей Лавер під час прибирання у сараї для кіз вирішив потанцювати. Його танці вмить розлетілись по соцмережах.

Про це повідомляє The Huffington Post.

Фермер Джей Лавер зізнався, що часто робить "божевільні речі" на камеру у сараї, але зазвичай залишає такі ролики у приватному архіві.

На відео літній чоловік дуже органічно виконує пластичні та запальні рухи та скидає з себе одяг.

Відео з фермером із села Шарон-Спрінгс, що на півдні штату Нью-Йорк, вже переглянули майже 5 мільйонів користувачів і вподобали більше 50 тисяч осіб.

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Теги: LifeStyle США Курйози світ тварин
Джерело: 24 Канал
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