Фермер підірвав соцмережі запальними танцями у стайні серед кіз

Фермер зі США Джей Лавер під час прибирання у сараї для кіз вирішив потанцювати. Його танці вмить розлетілись по соцмережах.

Про це повідомляє The Huffington Post.

Фермер Джей Лавер зізнався, що часто робить "божевільні речі" на камеру у сараї, але зазвичай залишає такі ролики у приватному архіві.

На відео літній чоловік дуже органічно виконує пластичні та запальні рухи та скидає з себе одяг.

Відео з фермером із села Шарон-Спрінгс, що на півдні штату Нью-Йорк, вже переглянули майже 5 мільйонів користувачів і вподобали більше 50 тисяч осіб.

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