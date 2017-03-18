Франція допоможе з рекультивацією Грибовицького сміттєзвалища на Львівщині

Львівська мерія підписала меморандум із французькою компанією Egis. Йдеться, також зокрема, про розробку стратегії поводження з відходами. Гроші на проектні роботи виділить уряд Франції. Львів отримає 650 тисяч євро.

Egis надасть місту проекти збору, переробки та утилізації відходів.

Виконавця робіт обиратимуть на міжнародному тендері.

Міський голова Львова каже, що втілення проектів фінансуватиме Європейський інвестиційний банк, угода з яким була ратифікована ще торік.

Французи також розроблять проект сміттєпереробного комплексу.

Великий позитив компанії Egis в тому, що вони виконували подібну проектну частину для рекультивації полігону в Марселі, який вважався одним з найбільших в Європі,

– розповів Андрій Садовий.

Перші результати роботи обіцяють вже у травні.

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