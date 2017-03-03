Гени тут ні до чого: як виглядати на десять років молодшим

Секрет молодості зовсім не у хорошій спадковості. Третина жінок, які виглядають молодше за свій вік, просто ведуть здоровий спосіб життя та піклуються про себе.

Вчені Гарвардського університету визначили кілька пунктів, які дозволяють виглядати набагато молодше, аніж є насправді, передає Daily mail. Вони розвіяли міф про те, що найбільше на молодість впливають гени та хороша спадковість.

Виявилось, що при хорошому догляді та піклуванні про свій організм, можна на трохи зупинити старіння шкіри та всього організму. Секрет – простий, потрібно лише дотримуватись правильного способу життя.

До прикладу, жінки, які регулярно сплять по 8 годин на день, приймають мультивітаміни та займаються спортом – старішають повільніше.

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Цілком закономірно, що куріння та надмірна засмага без захисного крему шкодить шкірі обличчя, що знову ж робить людину старшою. Ультрафіолет, який випромінює сонце, просто вбиває шкіру та змушує її старіти набагато швидше.

Цікавим фактом є те, що у жінок із сухою шкірою на 30% менше шансів виглядати молодше. Отака несправделивість природи.

Не роблять жінок молодшими і зайві кілограми, адже надлишкова вага – це додаткове навантаження на організм. І воно впливає на загальний стан здоров’я. А хвора людина не може виглядати молодою та здоровою.

Результати дослідження виявили, що на старіння в більшості випадків впливає не добра спадковість, а зовнішні екологічні та поведінкові чинники, які ми можемо контролювати. Генетика грає набагато меншу роль в цьому.