Геращенко розповів, як легко можна схуднути

Депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко скинув близько 45-50 кілограм.

Таку інформацію він оприлюднив під час розмови з журналістом Романом Скрипіним на його Youtube-каналі.

Процедуру скидання ваги я розпочав достатньо давно. Зазначу, що всі пропагандистські ресурси використовують мої фотографії , коли я важив на 45-50 кілограмів більше. Але зараз я є удвічі меншим. Скинув десь 45-50 кілограм. Просто почав менше їсти – це ж природно. Також змінив стиль життя. А ось на спортзал, на жаль, часу немає,

– підкреслив політик.

Читайте також: Геращенко порівняв вбивство Шеремета та замах на себе: Мій випадок – унікальний

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2016 року причину свого різкого схуднення оприлюднив "радикал" Ігор Мосійчук.