Голлівудський актор Бен Аффлек зробив шокуючу заяву

Американський актор та режисер зізнався в мережі, що він довгий час боровся з алкоголізмом.

Про це Бен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Я завершив реабілітацію від алкогольної залежності. Сподіваюся, що відтепер я зможу протистояти цій згубній звичці. Я хочу жити повноцінним життям і бути кращим батьком, яким я тільки можу бути. Я хочу, щоб мої діти знали, що немає ніякого ганьби в тому, щоб попросити про допомогу, коли вам це потрібно. Підтримка необхідна таким людям. Особливо тим, хто боїться зробити перший крок,

– сміливо зізнався відомий актор.

Актор зазначив, що на днях закінчив курс реабілітації від згубної звички. Тепер Бен сподівається більше ніколи не повертатися до своєї залежності і жити повноцінним життям без алкоголю.

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