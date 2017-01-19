Голос Америки. Росія чи Україна: хто переможе в Лондонському суді

У свіжому випуску "Голос Америки", – провідні юристи Англії вважають, що перемога України у суді ускладнена політичними обставинами укладання угоди між країнами. Йдеться про 3 мільярди позичених Росією Януковичу.

Також у випуску: США підписали угоду з Латвією та Литвою про військове співробітництво. Експерти про потрібність огорожі вздовж російсько-балтійського кордону. Останній день Барака Обами в Білому Домі.

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