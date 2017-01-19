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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Голос Америки. Росія чи Україна: хто переможе в Лондонському суді

Голос Америки 22:35, сьогодні 252 Читать новость на русском
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У свіжому випуску "Голос Америки", – провідні юристи Англії вважають, що перемога України у суді ускладнена політичними обставинами укладання угоди між країнами. Йдеться про 3 мільярди позичених Росією Януковичу.

Також у випуску:

США підписали угоду з Латвією та Литвою про військове співробітництво.

Експерти про потрібність огорожі вздовж російсько-балтійського кордону.

Останній день Барака Обами в Білому Домі.

Теги: США Голос Америки Барак Обама Україна-Росія
Джерело: 24 Канал
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