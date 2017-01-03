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Головна футбольна команда отримала нового спонсора

Нова тема 09:00, сьогодні 737 Читать новость на русском
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Національна збірна України з футболу отримала нового преміум-спонсора.

ФФУ підписала угоду про співпрацю з компанією "Перша приватна броварня". Вже з наступного року вони разом почнуть втілювати новий підхід до системи тренувань команди, підбору гравців та комунікації з вболівальниками.

"Зараз національна команда переживає досить важливий етап змін, ці зміни пов'язані насамперед зі зміною головного тренера, тренерського штабу. Ці структурні зміни приводять до нової якості гри, в команді і тренерському складі панує неймовірна атмосфера. Всі ми рухаємось вперед пліч-о-пліч. Ми дуже раді, що з нового року у нас з'явиться новий титульний спонсор. Українська компанія, скажімо, європейського рівня – "Перша приватна броварня". І вона так само буде рухатися з нами пліч-о-пліч", – зазначив генеральний секретар ФФУ Юрій Запісоцький.

Одним з основних векторів співпраці партнери вважають запровадження європейського підходу щодо руху вболівальників, тому планують стимулювати фанів підтримувати команду не тільки при перемогах, а й під час поразок.

"Національна збірна України – це не команда ФФУ або тільки гравців чи тренерів, це команда народу України. І коли вболівальники будуть мати це відчуття, тоді й рівень національної збірної зростатиме і команда показуватиме кращі результати", – сказав тренер національної збірної України Рауль Ріанчо.

Український пивовар буде преміум-спонсором української збірної до кінця 2020-го року.

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