Граната вибухнула у багатоповерхівці у Дніпрі: є жертви

Увечері 5 серпня у Дніпрі у багатоповерхівці на вулиці Тепличній стався вибух, який спровокував пожежу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу в квартирі на 2-му поверсі 10-типоверхового будинку на вулиці Тепличній надійшло до поліції о 19:00. Підчас огляду місця події в тамбурі правоохоронці виявили труп чоловіка, особа якого встановлюється. Зараз на місці працюють співробітники вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група. За цим фактом матеріал зареєстровано в журналі єдиного обліку,

– розповідають правоохоронці.

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До слова, попередня причина трагедії – вибух гранати Ф-1, а загиблим виявився господар квартири 1956 року народження.

У поліції додають, що у момент вибуху в оселі перебувала жінка померлого, однак вона не постраждала.

Наразі обставини інциденту з’ясовуються. Триває досудове розслідування.