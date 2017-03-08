Хто такий Бобровник: скандальні справи судді, який слухає справу Насірова

Активісти Руху ЧЕСНО опублікували інформацію про суддю Олександра Бобровника, який зараз розглядає справу Романа Насірова.

У 2007 році Бобровник був призначений вперше на посаду судді Солом'янського суду Києва, де він і досі працює після обрання його суддею безстроково, йдеться на сайті Руху ЧЕСНО.

Квартирні афери

Суддя Олександр Бобровник виніс рішення, яким позбавив вланості на квартиру Кучерявенка, яку він отримав за заповітом у спадщину від покійної тітки. Рішення суддя Бобровник виносив заочно на підставі позову колишньої співмешканки покійної, яка через 6 років після смерті жінки, доводила, що проживала із тією однією сім'єю.

Вже у листопаді 2013 року Апеляційний суд Києва скасував рішення Бобровника. За інформацією Української Гельсінської спілки, за фактом шахрайських дій щодо захоплення квартири, яка належить Кучерявенку, було розпочато кримінальне провадження.

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У лютому 2016 року, за інформацією інтернет-видання "Антикор", суддя не надав НАБУ доступу до документів стосовно квартири співмешканки прокурора АТО, Костянтина Кулика, у рамках розслідування кримінальної справи щодо його незаконного збагачення.

Розгляд справи Насірова

Справа Іванющенка

Сумнівним називають також рішення Бобровника у січні 2016 року щодо закриття кримінального провадження у рамках якого Юрію Іванющенку було повідомлено про підозру про розкрадання Кіотських мільйонів.

Заборона доступу до документів

Журналісти програми "Наші гроші" також писали про те, що у січні 2016 року суддя відмовив Національному антикорупційному бюро у доступі до документів щодо закупівлі Міністерством екології та природних ресурсів авторського супроводу програмного забезпечення у ТОВ "Спектр ВДМ" у рамках кримінального провадження, яке стосувалося нецільового використання бюджетних коштів, оскільки такий авторський супровід програмного забезпечення, на думку детективів, мав надаватися безкоштовно іншою компанією.

"Будяк року"

За підсумками 2015 року, суддя Солом'янського районного суду Бобровник отримав антипремію "Будяк року" від Української Гельсінської спілки з прав людини. Як сказано в звіті організації, суддю визнано "найзухвалішим суддею правопорушником", який "упродовж 2013-2014 років приймав неправосудні рішення, що спричинили тяжкі наслідки".

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Цікавий факт з біографії

"Наші гроші" писали про цікавий факт з біографії судді: "Менш ніж за рік після призначення на посаду судді Солом'янського суду, у березні 2008 року голова Нацкомісії з питань регулювання зв'язку звернувся до Вищої ради юстиції зі скаргою на дії судді. Це стосувалось позову громадянина Коваленка, який разом з ПП "Юком АВК-2006" вимагала від НКРЗ скасувати низку нормативних актів. Окрім цього у травні 2008 року один з членів ВРЮ вніс подання на звільнення Бобровника з посади судді за порушення присяги по цій справі".

Розгляд справи Насірова

До розгляду справи Бобровника Вища рада юстиції дійшла лише через три роки – у 2011 році, коли ВРЮ очолив Володимир Колесниченко, якого називали протеже скандальновідомого нардепа Сергія Ківалова. Рішення ВРЮ було на користь судді Бобровника, у діях якого не знайшли підстав для звільнення.