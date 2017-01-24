Хто від сусідів їде на Євробачення: стали відомі перші імена

Вже декілька країн визначились, хто представлятиме їх на пісенному конкурсі Євробачення-2017, що відбудеться у Києві.

Зокрема, зі своїм представником на цьогорічному Євробаченні визначилась Білорусь.

Країну представлятиме гурт Naviband піснею "Historyja majho zyccia", яку вони виконують білоруською.

Зі своїм виконавцем на Євробачення-2017 визначилась також Грузія. Її представлятиме співачка Тако Гачечиладзе, яка англійською заспівала про віру.

У Грузії переможця визначали з допомогою міжнародного журі та громадського голосування.

Від Греції на пісенний конкурс в Україну поїде співачка Демі.

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