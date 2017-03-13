18:54
13 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Кого
Вєсті Кремля
21:48, 11 березня
Вєсті.UA. Жир.
Вєсті.UA
23:11, 11 березня
Афери з кредитами: як через гроші обманюють друзі та банки
ЦРУ
08:10, 10 березня
Випуск новини за 17:00: Насірова залишили під вартою. Підозра для мера Львова
Випуск новин
18:23, сьогодні
Про статус окупованого Донбасу та невизначену більшість у Раді, – відверте інтерв’ю з Мустафою Найємом
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:16, 3 березня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ-2017

Хто заразив людство смертельним захворюванням, – висновки вчених

18:41, сьогодні 195 Читать новость на русском
Лейкемія
Лейкемія / Фото з відкритих джерел

Дослідники з'ясували, що смертельна хвороба лейкемія з'явилася 45 мільйонів років тому і основним її носієм був довгокрилий кажан.

Як повідомляє The Telegraph, міжнародний колектив генетиків дослідив походження лейкемії, знайшовши її сліди в останках давніх кажанів.

Вчені знайшли у цих ссавців сліди дельтаретровірусів, які найімовірніше могли нести основне зараження людства лейкемією. Вік самих останків становить близько 45 мільйонів років. Лейкемія є онкологічним захворюванням, при якому клітини кісткового мозку мутують і стають раковими клітинами. Щорічно цей вірус вражає від 15 до 20 мільйонів людей.

Цей висновок також може бути використаний як інструмент для розуміння механізмів еволюції ссавців, які змінювалися, щоб протистояти загрозі від цих вірусів. Розуміння історії цих вірусів допоможе вченим краще зрозуміти, як вони впливають на людей і тварин в даний час,
– розповів доктор Роберт Гіффорд, з університету Глазго.

За словами генетика, "відкриття цих вірусів заповнює останній великий пробіл у палеонтологічному літописі ретровірусів".

Читайте також: Вчені створили протез, що може відновити зір

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я світ тварин
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Якби в Україні були такі олігархи!
сьогодні, 18:37 Якби в Україні були такі олігархи!
Блог Соцмережі 324
8 причин, щоб пересісти на велосипед
сьогодні, 18:00 8 причин, щоб пересісти на велосипед
Юлія Девда 447
Проти всіх: чому Туреччина
сьогодні, 17:01 Проти всіх: чому Туреччина "побила горщики" з Європою і збирається дружити з Росією
Богдан Яременко 1000
Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
сьогодні, 15:04 Кроме как выехать на сцену в инвалидной коляске, Россия никак не может понравиться европейцам
Альфред Кох 2128
Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
сьогодні, 14:00 Д'Артаньян проти фашистів, або Як Ердоган перетворюється на диктатора
Борис Немировський 364
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук