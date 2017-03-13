Хто заразив людство смертельним захворюванням, – висновки вчених

Дослідники з'ясували, що смертельна хвороба лейкемія з'явилася 45 мільйонів років тому і основним її носієм був довгокрилий кажан.

Як повідомляє The Telegraph, міжнародний колектив генетиків дослідив походження лейкемії, знайшовши її сліди в останках давніх кажанів.

Вчені знайшли у цих ссавців сліди дельтаретровірусів, які найімовірніше могли нести основне зараження людства лейкемією. Вік самих останків становить близько 45 мільйонів років. Лейкемія є онкологічним захворюванням, при якому клітини кісткового мозку мутують і стають раковими клітинами. Щорічно цей вірус вражає від 15 до 20 мільйонів людей.

Цей висновок також може бути використаний як інструмент для розуміння механізмів еволюції ссавців, які змінювалися, щоб протистояти загрозі від цих вірусів. Розуміння історії цих вірусів допоможе вченим краще зрозуміти, як вони впливають на людей і тварин в даний час,

– розповів доктор Роберт Гіффорд, з університету Глазго.

За словами генетика, "відкриття цих вірусів заповнює останній великий пробіл у палеонтологічному літописі ретровірусів".

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