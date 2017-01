У мережі з'явилася зворушлива карикатура на президента США Барака Обаму, який звернувся до американців з прощальною промовою.

Карикатуру опублікував російський художник Сергій Йолкін на своїй сторінці в Facebook.

Він зобразив сумного Обаму, а поруч з ним підпис "Yes we leave" ("Так, ми йдемо", – "24").

Під час свого виступу Обама емоційно звернувся до американців зі словами "Yes we did" ("Так, ми це зробили", – "24").