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Іменем Джамали назвали новий вид тюльпанів

15:54, сьогодні 221 Читать новость на русском
Джамала
Джамала / Фото з відкритих джерел

На початку 2017 року голландська компанія "StoKolex" з вирощування тюльпанів вивела новий сорт квітів і назвала його в честь української співачки Джамали.

Про таку звістку повідомила на своїй сторінці у Facebook сама співачка.

Джамала розповіла, що її батько сам вирощував тюльпани. Для неї це стало великою несподіванкою та честю, що квіти з її іменем теж зможуть рости в садку батька. В мережі також шириться фото, на якому зображена маленька Джамала серед квіткової клумби.

Презентація тюльпанів під назвою "Джамала" відбудеться в рамках квіткової виставки в Києві.

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Теги: LifeStyle Культура Джамала
Джерело: 24 канал
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