Instagram-акаунти яких моделей найпопулярніші: названо список

Соцмережа Instagram створила рейтинг найпопулярніших акаунтів моделей.

Таке дослідження провели в рамках функції "Stories". За результатами першою в списку опинилась модель Емілі Ратажковскі. До першої трійки також увійшли Кьяра Феррані та Кендіс Свейнпол.

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Під час роботи над рейтингом, експерти враховували кількість переглядів одноденних записів найбільш затребуваних акаунтів, кількість фоловерів яких перевищує 10 мільйонів людей.

Також в ТОП-10 потрапили сторінки Хейлі Болдуін, Кари Делевінь, Адріани Ліми, Вікторії Бекхем, Міранди Керр та Джіджі Хадід.

OnePlus 5 coming through with the best camera out there #portraitmode #shotononeplus #sponsored Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) Июл 11 2017 в 8:54 PDT

Dior princess in Venice for @revistaestilo cover story ?? @dior Публикация от Chiara Ferragni (@chiaraferragni) Авг 4 2017 в 2:56 PDT