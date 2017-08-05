Instagram-акаунти яких моделей найпопулярніші: названо список

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Соцмережа Instagram створила рейтинг найпопулярніших акаунтів моделей.
Таке дослідження провели в рамках функції "Stories". За результатами першою в списку опинилась модель Емілі Ратажковскі. До першої трійки також увійшли Кьяра Феррані та Кендіс Свейнпол.
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Під час роботи над рейтингом, експерти враховували кількість переглядів одноденних записів найбільш затребуваних акаунтів, кількість фоловерів яких перевищує 10 мільйонів людей.
Також в ТОП-10 потрапили сторінки Хейлі Болдуін, Кари Делевінь, Адріани Ліми, Вікторії Бекхем, Міранди Керр та Джіджі Хадід.