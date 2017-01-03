Історія успіху: як черкащанка підкорила Туреччину своєю красою

В жовтні 2016 року Діана Осипенко представляла Туреччину на всесвітньому конкурсі краси Miss Grand International у Лас-Вегасі, а сьогодні її обличчя прикрашає найпопулярніші таблоїди малоазійської країни.

Вперше до Туреччини Діана потрапила два роки тому. Там купувала одяг, який продавала у своєму магазинчику в Черкасах. Згодом дівчина вирішила переїхати жити в теплу країну і зайнялась модельним бізнесом. Втім, справжня популярність до дівчини прийшла після конкурсу краси.

Світлину опубліковано користувачем Diana Osypenko (@diana_osypenko) Лис 7, 2016 о 7:54 PST

Минулого року Туреччина вперше брала участь міжнародному конкурсі краси Miss Grand International, а дівчину, яка мала її представити, обрали за анкетою. Виборола право представляти країну саме 27-річна українка Діана Осипенко.

Відео, опубліковане користувачем Diana Osypenko (@diana_osypenko) Лис 21, 2016 о 8:19 PST

Світлину опубліковано користувачем Diana Osypenko (@diana_osypenko) Лис 3, 2016 о 10:53 PDT

Професійну кар'єру моделі Діана успішно поєднує із творчістю. Цього місяця в Черкасах має вийти друком її перша збірка віршів, написаних чотирма мовами. Також місцеві музиканти влаштують концерт, на якому співатимуть пісні, написані Діаною.

Світлину опубліковано користувачем Diana Osypenko (@diana_osypenko) Жов 23, 2016 о 11:15 PDT

Незабаром у Туреччині українка працюватиме і телеведучою. Проте дівчина мріє стати кіноакторкою.

Світлину опубліковано користувачем Diana Osypenko (@diana_osypenko) Лис 19, 2016 о 11:20 PST

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