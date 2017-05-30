Кандидатка в депутати з Латвії, агітуючи за себе, знімає реп-кліпи: відео

Фітнес-інструктор з латвійського міста Даугавпілс Світлана Лонська оригінально підійшла до своєї передвиборчої агітації.

Дівчина вирішила балотувались у депутати місцевого самоврядування у своєму рідному місті. Даугавпілс – друге за величиною після Риги.

Щоб привернути увагу виборців, вона знімає кліпи із реп-композиціями, де закликає проголосувати за неї.

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"В Англії терлась, там пахала на завод,

Потім в Д-піл вернулась, типу, рідний дім кличе", – співає дівчина в кліпі.

Лонська в передвиборчій кампанії називає себе "Свєтка-кандидат" і закликає голосувати за неї, щоб вона стала "Свєтка-депутат".