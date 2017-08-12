Карі Делевінь – 25 років: топ найкращих образів акторки

Англійська акторка, співачка і колишня супермодель Кара Делевінь сьогодні святкує своє день народження. Епатажній знаменитості виповнилось 25 років. Пропонуємо переглянути підбірку стильних образів Кари, яка щоразу дивує фешн-індустрію.

Сайт "24" підготував топ останніх найкращих образів акторки, якими захоплюється весь "модний" світ.

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Всі фото: Getty Images

Свою кар’єру Кара Делевінь розпочала моделлю ще у віці 10 років і в 2009 році вона підписала свій перший контракт з модельною агенцією. Протягом декількох років роботи Кара стала знімалась для реклами таких брендів як H&M, Blufin, DKNY, Том Форд, Yves Saint Laurent, Zara, Chanel.

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Проте в 2015 років оголосила про завершення модельної кар’єри, для того, щоб більше зосередитись на акторській справі. Серед кінострічок, в яких Кара виконала головні або ж додаткові ролі, можна відзначити: "Анна Кареніна", "Reincarnation by Chanel", "Обличчя ангела", "Паперові міста", "Пен", "Закохані діти", "Лондонські поля", "Загін самогубців", "Валеріан і місто тисячі планет" і "Тюльпанова лихоманка".

Щодо особистого життя, то Кара Делевінь ідентифікує себе як бісексуалка. У 2010 році вона зустрічалась з актором Альфі Алленом, у 2011 році мала стосунки з учасником гурту The Rolling Stones – Тайроном Вудом. Проте вже з 2014 року вона почала зустрічатись з актрисою Мішель Родрігес, а в червні 2015 року вона підтвердила свої стосунки з американською співачкою Енні Кларк.

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