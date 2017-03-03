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Катастрофічна повінь на поверхні Марсу: вражаючі фото

14:24, сьогодні 3395 Читать новость на русском
Поверхня Марсу після повені
Поверхня Марсу після повені / www.esa.int

Європейське космічне агентство опублікувало знімки слідів потужної повені на поверхні Марсу.

Як повідомляє ESA, фото були отримані за допомогою апарату Mars Express.

Науковці звернули увагу на незвичайну форму кратера Вустер, який нагадує острів. Його краї і були підточені потоками води і, напевнее, омивалися водою під час масштабного викиду підземних вод приблизно 3,6-3,4 млрд років тому. А сам викид трапився, судячи з усього, в результаті землетрусів і вулканічних вивержень.

Вчених також зацікавило те, що схили кратера Вустер з одного боку розмиті більше, ніж з іншого. Можна припустити, що вода піднімалася наче догори. Інші кратери по сусідству такої особливості позбавлені.

Утворенню повені, як зазначають вчені, посприяли величезні запаси льоду, які перебували під поверхнею рівнини Хріса та в інших регіонах Марса.

Читайте також: Вчені показали унікальні кадри руйнівного торнадо на Марсі

Теги: LifeStyle Марс наука Космос
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