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Катя Chilly пояснила, чому їй відмовили у нацвідборі Євробачення

14:17, сьогодні 950 Читать новость на русском
Катя Chilly
Катя Chilly / Вікторія Квітка

Другий рік поспіль українська етно-виконавиця Катя Chilly не проходить відбірковий тур Євробачення.

Як розповіла співачка у коментарі сайту "24", у минулому році для відбору вона запропонувала одну з найсильніших своїх пісень "Свєтліца", але не пройшли навіть найпершого відбору.

"Пісня повинна бути новою, нікому не відомою, написаною або опублікованою не раніше ніж пару місяців до відбіркового туру. Ми спеціально створили таку пісню, але не пройшли навіть найпершого відбору", – каже виконавиця.

Катя Chilly зазначила, що судді конкурсу вважають, що її музика не підходить для Євробачення.

Сталася така ж історія, як і з нашими музичними каналами, які заявляють підтримку української музики. Керівники цих каналів слухають неймовірну музику, їздять неймовірних концертах і преміях, а ставлять в ефір те, що називається певним словом: "формат", аргументуючи це тим, що "так потрібно людям". Нам ніяк не аргументували відмову, просто сказали, що ми не підходимо,
– пояснила вона.

Читайте також: Katya Chilly: хто вона і чому повернулася

Нагадаємо, поява Каті Chilly на "Голосі країни" стала справжньою сенсацією. За словами співачки, вона не планувала залишатися на проекті, так як прийшла лише в якості гостя. Але судді її вмовили залишитисяю.

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Теги: Україна LifeStyle Скандал Музика Євробачення Євробачення-2017
Джерело: 24 Канал
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