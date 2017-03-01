11:52
1 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля
21:21, 28 лютого
Весті.UA. Артеменко врятує світ. Легітимний гурман
Вєсті.UA
19:22, 28 лютого
Бразильські таємниці буремного Донбасу
ЦРУ
08:21, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Безкоштовний адвокат Клименка. Дорога горілка
Випуск новин
11:39, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Катю Chilly два роки не пускають на нацвідбір Євробачення

11:42, сьогодні 120 Читать новость на русском
Катю Chilly вже двічі позбавили шансу представляти Україну на Євробаченні
Катю Chilly вже двічі позбавили шансу представляти Україну на Євробаченні / 1+1

Українська етно-виконавиця Katya Chilly вже два роки намагається пробитися на національний відбір Євробачення, проте їй навіть не вдається потрапити в півфінал.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "КП".

"Katya Chilly Group не пройшли відбірковий тур Євробачення ні в минулому році, ні в цьому році. В минулому році ми запропонували одну зі своїх найсильніших пісень "Свєтліца"... В цьому році ми спеціально створили пісню, оскільки там не пропускають ні етнічний потік, ні автентику... Хоч це дивно, це сила нашої Землі і в цьому знання. Пісня повинна бути новою, нікому не відомою, написаною або опублікованою не раніше, ніж кілька місяців до відбіркового туру. Ми створили таку пісню, але знову не пройшли навіть найпершого відбору", – пояснила Katya Chilly.

Читайте також: Katya Chilly: хто вона і чому повернулася

За її словами, журі першого етапу на чолі з Костянтином Меладзе просто не пропустили групу далі, сказавши, що вони "не підходять".

Теги: Україна LifeStyle Музика Євробачення
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Как президенты теряют монополию
сьогодні, 10:15 Как президенты теряют монополию
Михайло Подоляк 934
Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
сьогодні, 08:14 Чому всі обговорюють нового голову НБУ, але ніхто не задається питанням про звіт нині діючої?
Микола Давидюк 829
28 лютого, 22:40 "Автобан": злочин в ім'я кохання на фоні параду дорогих автомобілів
Юлія Ліпенцева 863
Признание Россией паспортов
28 лютого, 22:15 Признание Россией паспортов "ЛДНР" – это хорошо
Дмитро Бєлобров 5092
Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
28 лютого, 21:00 Яма на ямі: чому українські дороги ніяк не стануть схожими на німецькі
Анна Косинська 1662
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук