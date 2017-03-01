Катю Chilly два роки не пускають на нацвідбір Євробачення

Українська етно-виконавиця Katya Chilly вже два роки намагається пробитися на національний відбір Євробачення, проте їй навіть не вдається потрапити в півфінал.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "КП".

"Katya Chilly Group не пройшли відбірковий тур Євробачення ні в минулому році, ні в цьому році. В минулому році ми запропонували одну зі своїх найсильніших пісень "Свєтліца"... В цьому році ми спеціально створили пісню, оскільки там не пропускають ні етнічний потік, ні автентику... Хоч це дивно, це сила нашої Землі і в цьому знання. Пісня повинна бути новою, нікому не відомою, написаною або опублікованою не раніше, ніж кілька місяців до відбіркового туру. Ми створили таку пісню, але знову не пройшли навіть найпершого відбору", – пояснила Katya Chilly.

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За її словами, журі першого етапу на чолі з Костянтином Меладзе просто не пропустили групу далі, сказавши, що вони "не підходять".