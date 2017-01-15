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Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram

11:40, сьогодні 12604 Читать новость на русском
Засніжений Львів
Засніжений Львів / @nica.ny

На Старий Новий рік Львів добряче засипало снігом.

Користувачі мережі діляться чарівними фото засніженого міста.

Ми зібрали найкращі фото з Іnstagram.

Автор - @bohdansynchuk

Світлину опубліковано користувачем Львів, Україна (@lvivgram)

#львів #львів❤ #гарногодня #ukraine_blog #ukraine?? #lviv #lvivgram -#lviv_love

Світлину опубліковано користувачем Тетяна Висоцька (@taniatanusha)

#львів #взимку під снігом чудовий, казковий, контрастний

Світлину опубліковано користувачем Marina (@fursa_m)

#lviv #львів

Світлину опубліковано користувачем Pavlo Koropetskyy (@pavlo_kor)

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Світлину опубліковано користувачем Khristina (@hrystyna_funny)

#львів #ратушальвів #краєвид #красанавколонас

Світлину опубліковано користувачем ira_asaulenko (@ira_asaulenko)

зима у Львові - фортифікаційні споруди зі снігу і санки

Світлину опубліковано користувачем Severyn (@severko)

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Теги: Україна LifeStyle Негода в Україні Погода Львів Подорожі
Джерело: 24 Канал
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