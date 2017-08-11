21:25
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 20:00: На порозі війни. Оригінальний львівський хабарник
Випуск новин
20:56, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Кетрін Зета-Джонс показала фото вже дорослої доньки

20:03, сьогодні 1288 Читать новость на русском
Кетрін Зета-Джонс з донькою
Кетрін Зета-Джонс з донькою / Фото з Іnstagram

Знаменита Кетрін Зета-Джонс показала, як виглядає її 14-річна донька Керіс. Дівчина виросла як дві краплі води схожа на свою відому маму.

Днями Кетрін опублікувала в Instagram новий знімок Керіс, який зробила у Флоренції.

Шанувальники кінозірки були у захваті від краси Керіс і відзначили, що дівчина отримала красу і манери Кетрін.

Читайте також: Донька Майкла Джексона показала раритетне фото із батьком зі свого дитинства

@carys.douglas admires Florence

Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Нагадаємо, у Кетрін Зета-Джонс і Майкла дугласа двоє дітей – 17-річний син Ділан і 14-річна дочка Керіс.

The America's Cup in Bermuda. Home is where the heart is. #AmericasCup

Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
У затінок: дендропарки мрії в Україні
сьогодні, 21:02 У затінок: дендропарки мрії в Україні
Яніна Ткачук 283
Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
сьогодні, 20:01 Нестерпна легкість сміття: як Рада вирішила проблему відходів в Україні однією поправкою
Михайло Драпак 2377
Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або
сьогодні, 19:29 Ірена Карпа – про сало, гопак і культурну дипломатію, або "Ми дуже кльові, ми з України"
Єлизавета Герасимюк 510
Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
сьогодні, 19:01 Ядерна перепалка між США та КНДР: хто злякається першим?
Борис Немировський 1231
Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
сьогодні, 18:00 Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
Юлія Девда 2121
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук