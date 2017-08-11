Кетрін Зета-Джонс показала фото вже дорослої доньки

Знаменита Кетрін Зета-Джонс показала, як виглядає її 14-річна донька Керіс. Дівчина виросла як дві краплі води схожа на свою відому маму.

Днями Кетрін опублікувала в Instagram новий знімок Керіс, який зробила у Флоренції.

Шанувальники кінозірки були у захваті від краси Керіс і відзначили, що дівчина отримала красу і манери Кетрін.

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@carys.douglas admires Florence Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Сер 9, 2017 о 10:11 PDT

Нагадаємо, у Кетрін Зета-Джонс і Майкла дугласа двоє дітей – 17-річний син Ділан і 14-річна дочка Керіс.