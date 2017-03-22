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Кейт Вінслет в скромному одязі закликала молодь йти до своєї мрії: з'явились фото

19:23, сьогодні 282 Читать новость на русском
Кейт Вінслет
Кейт Вінслет / www.dailymail.co.uk

Голлівудську акторку знають як красиву і розкішну жінку. Проте ніхто не очікував її побачити в простих лосинах та футболці на одній з подій в Лондоні "WE day".

Про це повідомили у Daily Mail.

Під час свого виступу в Лондоні перед шанувальниками Кейт вийшла на сцену в чорних обтягуючих лосинах та сірій футболці з надписом "WE".

Під час натхненної промови зірка зізналася, що довгий час могла себе жаліти, тому що, на її думку, вона "була недостатньо хороша" і "мала неідеальне тіло", бо "не вписувалася в чужі ідеали краси". Кейт розповіла, як над нею насміхались в школі за її неідеальні форми, проте незважаючи на насмішки вона вперто йшла до своєї мрії.

Своїм виглядом відома акторка хотіла показати, що вона зовсім не боїться показувати свої недоліки та закликала до цього британську молодь.

Ви повинні бути непорушними і робити те, що ви любите, і вірити в те, за що ви стоїте. Тому що іноді це найважча частина.
В один прекрасний день, я отримала роль Роуз в "Титаніку". Ви могли б повірити, що найменш ймовірний кандидат, – Кейт з сендвіч-магазину в Редінгу, – раптово виступає в одному з найвідоміших фільмів всіх часів?,
– вразила своїми словами публіку Кейт Вінслет.

Читайте також: Пишнотіла модель розповіла, як в дитинстві над нею знущалися

Теги: Культура Кіно Голлівуд LifeStyle
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