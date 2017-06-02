10:15
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, сьогодні
Підсумковий випуск новин за 19:00: Громадські контролери для НАБУ. Блокування російських сайтів
Випуск новин
00:51, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ким був кілер, що здійснив замах на бійця АТО в Києві: з'явилися нові деталі

08:53, сьогодні 2805 Читать новость на русском
Кілер представився іноземним французьким журналістом видання Le Monde
Кілер представився іноземним французьким журналістом видання Le Monde / Соцмережі

Людина, яка хотіла вбити в Києві командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, під час зустрічей з ним поводилася, як справжній європеєць, щоправда все ж викликав певні сумніви.

Про це розповіла дружина пораненого уродженця Чечні Аміна Окуєва.

Він посилався, між іншим, на одного відомого мені в Україні журналіста. Він сказав, що йому порекомендували мене журналісти з "Шустер. Live". Єдиним, з ким я спілкувалася з "Шустер. Live" був Олексій Стукало, який свого часу був гостьовим редактором, відтак у мене зберігся його номер і контакт на Facebook. І я написала йому SMS і попросила підтвердити, чи справді ця людина представляє французьке видання. І він мені підтвердив. Потім, коли в мене виникли підозри після зустрічі з цією людиною (інтуїтивні моменті, мені це здалося дивним), я ще раз написала Олексію Стукало у Facebook докладніше, щоб він все пояснив,
– зазначає снайперка.

Читайте також: Дружина пораненого бійця АТО повідомила подробиці розстрілу її чоловіка в Києві

За її словами, це вже була четверта зустріч між ними та кілером, який представлявся французьким журналістом.

"Він так все красиво розписував, що французька редакція хоче зробити цикл інтерв’ю з нами, що вони є дуже зацікавленими у зв’язку з тим, що у Франції до влади прийшли нові демократичні сили. І ми, звичайно, оскільки тішилися ситуації у Франції, якось повелися, але таку помилку не варто пробачати, оскільки розслаблятися є неприпустимим", – підкреслює жінка.

Також вона наголошує, що кілер з самого початку викликав у неї певні підозри, але загалом справляв враження якоїсь європейської людини, інтелігента.

"Він дуже добре спілкувався російською, і це також вразило, але з деяким іноземним акцентом. Він сказав, що вчився у Петербурзі та отримував там журналістську освіту, але, за його словами це було давно – виходить у радянський період, оскільки він є достатньо дорослою людиною. І вивчив там так добре мову", – додала Окуєва.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна та який воював на Донбасі.

У стрілка, який відкрив вогонь, своєю чергою було виявлено закордонний паспорт громадянина України. Проте за словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.

Додамо, що перед цим кілер представився французьким журналістом Алексом Вернером з Le Monde та запропонував Осмаєву та його дружині Аміні Окуєвій зустрітися в Києві на вулиці Кирилівській.

Теги: Україна АТО Стрілянина в Києві Адам Осмаєв Київ Кримінал журналісти
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
сьогодні, 09:01 Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
Тетяна Мартинюк 151
Сейчас
сьогодні, 08:01 Сейчас "Нафтогаз" – самая успешная история постмайданной власти
Карл Волох 456
сьогодні, 04:20 "Підривник Путіна": хто такий Адам Осмаєв, якого намагалися вбити в центрі Києва
Блог Медіа 4181
Годовщина
1 червня, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 819
Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
1 червня, 21:00 Як захистити мобільний пристрій: 8 простих правил
Яніна Ткачук 1913
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Ле Пен заявила, що нинішня українська влада "незаконна" і "бомбардує цивільне населення"
24 березня , 15:51
Кілера Вороненкова поранив працівник спецслужби України, – Луценко
 23 березня , 15:11
Клімкін має намір відвідати США найближчим часом
 13 квітня , 14:11
Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві
 31 травня , 21:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук