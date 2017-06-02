Ким був кілер, що здійснив замах на бійця АТО в Києві: з'явилися нові деталі

Людина, яка хотіла вбити в Києві командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва, під час зустрічей з ним поводилася, як справжній європеєць, щоправда все ж викликав певні сумніви.

Про це розповіла дружина пораненого уродженця Чечні Аміна Окуєва.

Він посилався, між іншим, на одного відомого мені в Україні журналіста. Він сказав, що йому порекомендували мене журналісти з "Шустер. Live". Єдиним, з ким я спілкувалася з "Шустер. Live" був Олексій Стукало, який свого часу був гостьовим редактором, відтак у мене зберігся його номер і контакт на Facebook. І я написала йому SMS і попросила підтвердити, чи справді ця людина представляє французьке видання. І він мені підтвердив. Потім, коли в мене виникли підозри після зустрічі з цією людиною (інтуїтивні моменті, мені це здалося дивним), я ще раз написала Олексію Стукало у Facebook докладніше, щоб він все пояснив,

– зазначає снайперка.

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За її словами, це вже була четверта зустріч між ними та кілером, який представлявся французьким журналістом.

"Він так все красиво розписував, що французька редакція хоче зробити цикл інтерв’ю з нами, що вони є дуже зацікавленими у зв’язку з тим, що у Франції до влади прийшли нові демократичні сили. І ми, звичайно, оскільки тішилися ситуації у Франції, якось повелися, але таку помилку не варто пробачати, оскільки розслаблятися є неприпустимим", – підкреслює жінка.

Також вона наголошує, що кілер з самого початку викликав у неї певні підозри, але загалом справляв враження якоїсь європейської людини, інтелігента.

"Він дуже добре спілкувався російською, і це також вразило, але з деяким іноземним акцентом. Він сказав, що вчився у Петербурзі та отримував там журналістську освіту, але, за його словами це було давно – виходить у радянський період, оскільки він є достатньо дорослою людиною. І вивчив там так добре мову", – додала Окуєва.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що 1 червня на Подолі у Києві сталася стрілянина, внаслідок якої вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Згодом стало відомо, що одним із поранених виявився росіянин Адам Осмаєв, якого підозрювали у замаху на президента Росії Володимира Путіна та який воював на Донбасі.



У стрілка, який відкрив вогонь, своєю чергою було виявлено закордонний паспорт громадянина України. Проте за словами радника МВС Антона Геращенка, його завербували російські спецслужби.



Додамо, що перед цим кілер представився французьким журналістом Алексом Вернером з Le Monde та запропонував Осмаєву та його дружині Аміні Окуєвій зустрітися в Києві на вулиці Кирилівській.