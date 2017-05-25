Кім Кардашян привітала свого чоловіка з річницею весілля зворушливим раритетним фото

Відома американська телезірка Кім Кардашян опублікувала в мережі раритетне фото зі своїм чоловіком Каньє Вестом та привітала його з їхньою третьою річницею.

Незважаючи на чутки про негаразди в сім'ї зіркового подружжя, про які говорять західні ЗМІ, популярна модель все ж привітала Каньє та зазначила, що він для неї найкращий чоловік та найкращий батько в їхніх дітей.

Про це вона написала на своєму веб-сайті.

"Із третьою річницею тебе, малий. Спасибі за те, що ти – найкращий чоловік і батько. Я дуже тебе кохаю", – написала вона.

Фото, яке вона опублікувала, подружній парі зробили ще на гала-вечері, яка передувала їхньому весіллю три роки тому.

Зірка також опублікувала ще один знімок разом з чоловіком в інших соцмережах.