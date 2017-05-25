16:42
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка.
Вєсті.UA
22:24, 24 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Випуск новин за 15:00: Досягнення Порошенка. Вартість Євробачення-2017
Випуск новин
15:54, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Кім Кардашян привітала свого чоловіка з річницею весілля зворушливим раритетним фото

15:29, сьогодні 1535 Читать новость на русском
Кім Кардашян і Каньє Вест святкують третю річницю весілля
Кім Кардашян і Каньє Вест святкують третю річницю весілля / Фото з відкритих джерел

Відома американська телезірка Кім Кардашян опублікувала в мережі раритетне фото зі своїм чоловіком Каньє Вестом та привітала його з їхньою третьою річницею.

Незважаючи на чутки про негаразди в сім'ї зіркового подружжя, про які говорять західні ЗМІ, популярна модель все ж привітала Каньє та зазначила, що він для неї найкращий чоловік та найкращий батько в їхніх дітей.

Про це вона написала на своєму веб-сайті.

"Із третьою річницею тебе, малий. Спасибі за те, що ти – найкращий чоловік і батько. Я дуже тебе кохаю", – написала вона.

Фото, яке вона опублікувала, подружній парі зробили ще на гала-вечері, яка передувала їхньому весіллю три роки тому.

Зірка також опублікувала ще один знімок разом з чоловіком в інших соцмережах.

3 down, a lifetime to go...️

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Магічний світ Діснейленду: як потрапити в дитинство
сьогодні, 16:05 Магічний світ Діснейленду: як потрапити в дитинство
Наталія Печерська 147
Главная претензия к Юрию Луценко
сьогодні, 15:08 Главная претензия к Юрию Луценко
Блог Медіа 903
Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
24 травня, 15:49 Масові затримання екс-чиновників України: список затриманих
41221
Яких збитків завдали Україні лісові пожежі за рік: вражаючі цифри
сьогодні, 13:26 Яких збитків завдали Україні лісові пожежі за рік: вражаючі цифри
159
Морпеху, раненому в Широкино, нужна Ваша помощь
сьогодні, 12:11 Морпеху, раненому в Широкино, нужна Ваша помощь
Євгенія Мазур 1136
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук