Кім Кардашян привітала свого чоловіка з річницею весілля зворушливим раритетним фото

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Відома американська телезірка Кім Кардашян опублікувала в мережі раритетне фото зі своїм чоловіком Каньє Вестом та привітала його з їхньою третьою річницею.
Незважаючи на чутки про негаразди в сім'ї зіркового подружжя, про які говорять західні ЗМІ, популярна модель все ж привітала Каньє та зазначила, що він для неї найкращий чоловік та найкращий батько в їхніх дітей.
Про це вона написала на своєму веб-сайті.
"Із третьою річницею тебе, малий. Спасибі за те, що ти – найкращий чоловік і батько. Я дуже тебе кохаю", – написала вона.
Фото, яке вона опублікувала, подружній парі зробили ще на гала-вечері, яка передувала їхньому весіллю три роки тому.
Зірка також опублікувала ще один знімок разом з чоловіком в інших соцмережах.