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Китай "показывает зубы" США и Индии

Безумный мир 21:00, сьогодні 617 Читать новость на русском

Поднебесная вновь вспомнит о древнем споре за территории в Гималаях и готова пойти на торговую войну с Соединенными Штатами.

Китай показывает зубы: Индии

Начался август – обычно мертвый сезон для новостей по всему миру. Даже революционеры, диктаторы и террористы уходят в отпуск, поэтому газеты от безделья пишут о необычайной жаре, лесных пожарах и каких-нибудь спасенных из ямы котятах и слонятах.

Но в этом году все несколько иначе. Бодрость и темп в международных делах сохраняются, но ничего хорошего всем нам это не сулит.

На истекшей неделе серьезно обострились отношения между Китаем и Индией. Настолько серьезно, что дело дошло до прямых угроз. Спорят они, как обычно, за территорию.

Дело в том, что практически вся граница между странами проходит через Гималаи и Тибет.

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В этих высокогорных районах людей живет немного, а само понятие «граница» на протяжении веков было очень приблизительным. Туда, строго говоря, центральные власти со своими армиями, полицией и чиновниками никогда не дотягивались.

Именно поэтому практически все 3500 километров границы между Китаем и Индией оспариваются либо одной стороной, либо другой, либо даже обеими.

Сейчас центром противостояния стала очень отдаленная местность на севере индийского штата Сикким. Там сходятся границы Индии, Китая и Бутана – меленького, но загадочного высокогорного королевства. О нем надо будет как-нибудь рассказать отдельно.

Так вот, штат Сикким обладает гигантским стратегическим значением – он соединяет основную часть Индии с обширными ее северо-восточными территориями. Ширина коридора – всего 60 километров.
Китайцы сумели установить контроль над одной из долин этого горного региона. В результате их войска оказались в непосредственной близости от стратегического индийского коридора.

Индия считает занятую китайцами территорию своей. Но по мнению Китая, ему должно принадлежать намного больше земель в этом районе. Вся эта ситуация долгое время была в "замороженном" виде, но сейчас конфликт может разгореться снова.

Дело в том, что Индия начала масштабную реконструкцию дороги, идущей через Сикким. Китайцы понимают, что благодаря современному шоссе Индия уже прочно установит свой суверенитет над регионом, выдавить ее оттуда будет практически невозможно.

Именно поэтому МИД КНР в категорической форме потребовал, чтобы Индия прекратила строительство на "незаконно занятой китайской территории", а также вывела оттуда войска. Индия, конечно, и не подумает это делать, поскольку понимает: без дороги и войск Сикким станет для Китая легкой добычей.

Поскольку индийцы отступать не собираются, МИД Китая заявил, что "Дело миром не закончится", а официальные китайские СМИ начали открыто призывать к наказанию неуступчивых соседей. Дошло до того, что в прессе стали напоминать Индии короткую приграничную войну 1962 года, в которой Китай победил. Эти статьи сопровождаются комментариями в стиле "можем повторить".

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Пока суть да дело, обе стороны тихо стягивают войска к спорной границе. Напряжение там понемногу нарастает. До войны дело едва ли дойдет: Индия и Китай – ядерные державы, население каждой из них превышает миллиард человек, да и почти вся их граница – это самый высокий горных хребет мира.

Однако мир наш становится все более безумным, поэтому уже ни за что нельзя поручиться. Практически одновременно быстро развивается кризис в отношениях Китая и США. Тут, правда, застрельщиками процесса выступают не китайцы, а американцы. Точнее – президент США Дональд Трамп.

В последнее время его администрация одержима идеей заставить Пекин надавить на Северную Корею, чтобы та отказалась от разработки и производства баллистических ядерных ракет, способных доставить боеголовку на территорию

Китай показывает зубы: США

Поскольку традиционные дипломатические средства не работают, и Китай не хочет душить северокорейскую экономику, Белый дом разработал более жесткие методы ведения переговоров. Сейчас администрация Трампа планирует начать против Китая расследование о нарушении китайцами авторских прав на самые разные изобретения и продукты. Поскольку китайцы тырят и копируют почти все, повод придраться к ним найдется безо всяких проблем.

Все, вроде бы, логично. Однако есть одна проблема. Китайцы неизбежно отреагируют на такое расследование со всей возможной жесткостью.

Шарлен Барщефски, представитель США на торговых переговорах с Китаем в 1990-х годах, в интервью газете "Гардиан" сказала, что отношения двух стран "войдут в штопор", выбраться из которого будет крайне непросто.

Газета "Файненшиал Таймс" написала, что итогом американского расследования станет "полномасштабная торговая война".

Интересно, как обычно действуют китайцы в подобной ситуации. Они не станут запрещать американским компаниям работать, не будут вводить какие-то квоты или ограничения. Пекин чисто административными методами сделает жизнь американского бизнеса на своей территории невыносимым.

При этом все будет строго по закону. Просто пожарные и налоговые проверки станут намного чаще и жестче. Таким образом, даже пожаловаться на Китай в ВТО американцы не смогут.

В Белом Доме и Госдепартаменте США наверняка все это знают, но продолжают угрожать Пекину. Госсекретарь Рекс Тиллерсон пару дней назад объявил, что отношения его страны с Китаем вышли на стадию "поворотного момента". Имеется в виду, либо они начнут быстро улучшаться, либо, наоборот, начнется стремительная их деградация.

Поскольку в этом случае, как и в ситуации с Индией, никто не собирается отступать и сдаваться, то наиболее вероятным представляется именно второй вариант. По словам Барщефски, ситуация крайне серьезная и грозит негативными последствиями всему миру так как в схватку вступят два гиганта – первая и вторая экономики мира. Эту драку почувствует на себе весь оставшийся мир.

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Конечно, американцы, как старшие и умные, могли бы отступить. Но сделать это будет очень непросто. Если не заставить Китай надавить на Северную Корею, то единственным способом прекратить ее ракетно-ядерную программу будет война.

Поскольку такая война приведет к гигантскому числу жертв и чудовищному кризису на всем Дальнем Востоке, даже Дональд Трамп не хочет ее начинать. Отсюда и происходит его маниакальное желание заставить Китай действовать.

Сейчас США, Китай и весь мир оказались перед довольно мрачной альтернативой. С одной стороны, скоро между ними может начаться торговая война с кошмарными последствиями для мировой экономики.

С другой стороны, война может быть не торговой, а вполне себе горячей – с использованием бомбардировщиков, танков и артиллерии. Это, пожалуй, было бы еще хуже.
Кризис в любом случае обещает быть весьма тяжелым. Но если вы думаете, что Дональд Трамп день и ночь думает, что делать в этой ситуации, то вы сильно заблуждаетесь. Президент США 4 августа ушел в двухнедельный отпуск. Сейчас он играет в гольф.

Автор: Іван Яковина
Теги: США Китай Безумный мир Індія
Джерело: 24 Канал
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