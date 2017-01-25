Китайські інвестори купили український клуб

Китайська інвестиційна група купила футбольний клуб "Суми", який грає у першій лізі чемпіонату України.

Переговори тривало 2 місяці, пише сайт 0542.ua. Займатися проектом буде Іван Боршош, тренувати гравців буде Володимир Лютий.

Наша мета – створити перспективну, економічно окупну структуру. Передаючи клуб китайським друзям, СМПО буде і далі частково фінансувати команду в плані проживання, харчування, транспортних послуг і надання полів для тренувань,

– йдеться в повідомленні.

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Останню гру в складі ПФК "Суми" зіграє 2 червня. Нові господарі ставлять за мету пробитися до Прем'єр-ліги чемпіонату України.