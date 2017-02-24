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Китайці знайшли цікавий спосіб порятунку тигрів від ожиріння

13:29, сьогодні 204 Читать новость на русском

Китайці придумали, як з допомогою дрона врятувати від ожиріння тигрів.

Про це на своєму каналі в YouTube повідомляє New China TV.

У зоопарку провінції Хей-Лун-Цзян тигри за зиму набрали зайвої ваги і тепер страждають від ожиріння, яке загрожує їхньому життю.

Працівники звіринця вирішили дражнити хижаків летючим дроном. Тигри бігають за ним і так тренуються. Навіть зайва вага не заважає хижакам дострибнути до невідомого об'єкта, який їх дратує.

Читайте також: Мережу розчулили повненькі амурські тигри

Теги: LifeStyle світ тварин Китай
Джерело: 24 Канал
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