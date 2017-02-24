Китайці знайшли цікавий спосіб порятунку тигрів від ожиріння
13:29, сьогодні 204 Читать новость на русском
Китайці придумали, як з допомогою дрона врятувати від ожиріння тигрів.
Про це на своєму каналі в YouTube повідомляє New China TV.
У зоопарку провінції Хей-Лун-Цзян тигри за зиму набрали зайвої ваги і тепер страждають від ожиріння, яке загрожує їхньому життю.
Працівники звіринця вирішили дражнити хижаків летючим дроном. Тигри бігають за ним і так тренуються. Навіть зайва вага не заважає хижакам дострибнути до невідомого об'єкта, який їх дратує.
Читайте також: Мережу розчулили повненькі амурські тигри
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу3 грудня 2016 , 07:41 71
На фронті нові втрати серед українських захисників1 лютого , 14:17 6
Опублікували зворушливе відео про загиблих патрульних27 вересня 2016 , 11:38 3
З’явилося відео зі затримання стрілка у Києві2 жовтня 2016 , 16:30 1
Неадекватний чоловік погрожував ножем і розбив вітрини у Львові2 січня , 16:16