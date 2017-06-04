Києвом пройшла релігійна хода за права дітей

У Києві на спільний марш в суботу, 3 червня, вийшли православні, католики, іудеї та мусульмани – всього 16 релігійних організацій. Учасники ходи виступили на захист прав дітей та сім’ї.

Ходу на захист прав дітей та сім’ї організувала Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій. Всіх об’єднує спільна мета. Кажуть: буде здорова родина – буде й квітуча Україна.

Найбільшою дитячою загрозою віряни вважають шкідливі звички дорослих. І завдання батьків навчити своїх дітей розрізняти добро від зла.

"Хто продукує порнографію? Дорослі. Хто продає і хто готує алкоголь? Дорослі. Тому дорослі сьогодні повинні виступити і подати дітям приклад, що є красивіший час і красивіша нагода на те, щоб добре провести час", – розповів прес-секретар Київської Архиєпархії УГКЦ Андрій Боднарук.

Зараз в українських інтернатах перебуває близько 170 тисяч дітей, більше третини з них – сироти. Ці діти могли б повністю населити такі міста як Краматорськ чи Мелітополь. Учасники акції хочуть змінити тенденцію і закликають українців робити дітей щасливими

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