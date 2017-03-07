Київ прикрасила ще одна оригінальна пам’ятка

Столиця України давно славиться своїми нетрадиційними пам’ятками, які стали окрасою міста і принадою для киян і туристів. Й ось з’явилася чергова родзинка – у Києві виросло перше в світі "швейне дерево".

Ця арт-інсталяція розмістилася в столичному мікрорайоні Березняки на вулиці Миколайчука, 3-а. Автор ідеї – Олександр Соколовський, втілення – майстерня Олександра Загороднього. Куратори проекту – Kiev Fashion Park і Володимир Кузнецов (автор арт-лави "Як вдома" на Пейзажній алеї).

Офіційна церемонія відкриття пам’ятки – 10 березня о 12:00. Але вже зараз біля неї юрмляться поціновувачі арт-мистецтва і… швеї. Дерево тільки-но з'явилося, але вже обросло легендами. Кажуть, якщо сісти за стіл швейної машинки і прокрутити три рази її коліщатко, то в найближчі дні обов'язково з'явиться вигідне замовлення.

ДОВІДКА

10 березня 1845 року американець Еліас Хоу зробив відкриття, яке перевернуло текстильну промисловість. Винахіднику наснилося, що він потрапив у полон до африканських дикунів, які вимагали, щоб він винайшов швейну машинку. Еліасу загрожувала смерть, але раптом його увагу привернули наконечники дикунських списів. Вони мали отвори. Ось воно, рішення! Прокинувшись, Хоу приступив до експериментів, і саме 10 березня першим зробив отвір на кінці голки і винайшов унікальну технологію швейної машинки. Але в історії залишився Ісаак Зінгер, який виявився кращим як маркетолог і бізнесмен, застосувавши і удосконаливши технологію Хоу у своїй версії машинки.

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