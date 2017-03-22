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Київ включили у Топ-10 найдешевших міст світу

18:14, сьогодні 264 Читать новость на русском
Вечірній Київ
Вечірній Київ / Kyiv Diary

Авторитетний журнал The Economist оприлюднив рейтинг міст за вартістю життя.

Так, найдорожчим містом визнали Сінгапур. На другій позиції – Гонконг, слідом за ним – Цюрих. Замикають п’ятірку лідерів японські міста Токіо і Осака.

Єдине американське місто, яке потрапило у Топ-10 – Нью-Йорк.

Київ у рейтингу посідає прикінцеве 124 місце, потрапивши у десятку найдешевших міст світу.

За версією The Economist, найдешевшим містом світу є Алмати.

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Теги: Київ LifeStyle Подорожі
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