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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Київське метро запустило незвичний флешмоб до дня народження Шевченка

06:45, сьогодні 7 Читать новость на русском
Київське метро
Київське метро

Один раз в рік в київському метрополітені можна буде проїхати безкоштовно. Для цього лиш варто знати вірші "Кобзаря".

9 березня на трьох станція київської підземки можна буде пройти безкоштовно. Для цього слід лише прочитати контролерам поезію Шевченка напам’ять на одній з трьох станцій у визначений час.

12.00-13.00 – станція "Тараса Шевченка"
13.20-14.00 – станція "Контрактова площа"
14.20-15.00 – станція "Майдан Незалежності"

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До слова, і самі представники київського метро "зубрили" твори Шевченка через російську мову.

Теги: Київ Тарас Шевченко метро
Джерело: 24 Канал
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