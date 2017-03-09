Київське метро запустило незвичний флешмоб до дня народження Шевченка

Один раз в рік в київському метрополітені можна буде проїхати безкоштовно. Для цього лиш варто знати вірші "Кобзаря".

9 березня на трьох станція київської підземки можна буде пройти безкоштовно. Для цього слід лише прочитати контролерам поезію Шевченка напам’ять на одній з трьох станцій у визначений час. 12.00-13.00 – станція "Тараса Шевченка"

13.20-14.00 – станція "Контрактова площа"

14.20-15.00 – станція "Майдан Незалежності" Читайте також: Шевченковий челендж захопив Україну До слова, і самі представники київського метро "зубрили" твори Шевченка через російську мову.