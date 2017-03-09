Київське метро запустило незвичний флешмоб до дня народження Шевченка

Один раз в рік в київському метрополітені можна буде проїхати безкоштовно. Для цього лиш варто знати вірші "Кобзаря".
9 березня на трьох станція київської підземки можна буде пройти безкоштовно. Для цього слід лише прочитати контролерам поезію Шевченка напам’ять на одній з трьох станцій у визначений час.
12.00-13.00 – станція "Тараса Шевченка"
13.20-14.00 – станція "Контрактова площа"
14.20-15.00 – станція "Майдан Незалежності"
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До слова, і самі представники київського метро "зубрили" твори Шевченка через російську мову.