Київський фотограф покаже всю правду про стосунки батьків із синами

25 березня у столичному кінотеатрі "Київська Русь" презентують соціальний фото проект "Батько", присвячений стосункам між батьками та синами.

Творча група "Виключно звичайні", учасники якої є авторами проекту, зазначили, що їхня мета нагадати українцям, що найголовніше у світі – це родина, діти та батьки.

Стосунки між сином і батьком ніколи не були простими. Це завжди або спільні рибалки, або фрази "Мама, передай привіт татові", але душевних та відкритих розмов між батьком та сином завжди мало чи вони відсутні зовсім. На жаль, цінність проведення часу разом з батьком чоловіки в повній мірі розуміють лише після того, як самі стають батьками,

– пояснила фотограф Наталя Терещенко.

Проект включає 20 фотоісторій, частина з яких – це спільні фото дітей та батьків. Інша частина – це фотографії героїв, які вже втратили своїх близьких. Моделями проекту є чоловіки різних соціальних статусів, професій, з різних міст.

Одним з героїв проекту став журналіст 24 Каналу, син загиблого добровольця Дмитра Годзенка – Олексій.

Нагадаємо, киянин Дмитро Годзенко служив у 17 батальйоні 57 окремої механізованої бригади. Загинув 31 березня близько 6 ранку під час мінометного обстрілу. Ворожа міна залетіла в будинок бійців на Донбасі, "Годзіла" закрив своїх побратимів і в нього попав осколок. Сталося це за добу до того, як підрозділ Годзенка мали вивести із зони бойових дій.



21 березня 2016 року Президент України підписав наказ про нагородження Дмитра Годзенка орденом "За мужність" III ступеня. Дмитро Годзенко також отримав недержавне звання Народний герой України, медаль від УПЦ КП "За жертовність і любов до України" та нагрудний знак "Гідність та честь" від "Спілки ветеранів та працівників силових структур України "Звитяга".



У Дмитра Годзенка залишились дружина та два сина.