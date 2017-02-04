Кличко показав, як готується до бою із Джошуа
Український боксер Володимир Кличко розпочав підготовку до бою з чемпіоном IBF Ентоні Джошуа.
Український супертяж похизувався на камеру, як боксує з гантелями. Кличко розпочав активну фазу підготовки до одного з головних боїв року з Джошуа.
Переможець же цього протистояння, окрім титулу британця, здобуде ще й чемпіонський пояс за версією WBA.
Читайте також: Букмекери обрали фаворита у бою Кличка з Джошуа
Ще один український боксер Василь Ломаченко приступив до відпрацювання ударів на груші. Українець вже в квітні зустрінеться в рингу із регулярним чемпіоном WBA в другій легкій вазі американцем Джейсоном Сосою.
Нагадаємо, промоутер боксера Ентоні Джошуа Едді Хірн офіційно заявив, що бій з українцем Володимиром Кличком відбудеться 29 квітня 2017 року у Лондоні на стадіоні "Wembley".
Якщо Володимир Кличко переможе Ентоні Джошуа, то наступним його суперником стане Луїс Ортіс.
Коментарі