Кличко показав, як готується до бою із Джошуа

Український боксер Володимир Кличко розпочав підготовку до бою з чемпіоном IBF Ентоні Джошуа.

Український супертяж похизувався на камеру, як боксує з гантелями. Кличко розпочав активну фазу підготовки до одного з головних боїв року з Джошуа.

Переможець же цього протистояння, окрім титулу британця, здобуде ще й чемпіонський пояс за версією WBA.

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Ще один український боксер Василь Ломаченко приступив до відпрацювання ударів на груші. Українець вже в квітні зустрінеться в рингу із регулярним чемпіоном WBA в другій легкій вазі американцем Джейсоном Сосою.

Нагадаємо, промоутер боксера Ентоні Джошуа Едді Хірн офіційно заявив, що бій з українцем Володимиром Кличком відбудеться 29 квітня 2017 року у Лондоні на стадіоні "Wembley".



Якщо Володимир Кличко переможе Ентоні Джошуа, то наступним його суперником стане Луїс Ортіс.