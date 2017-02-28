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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Кличко знайшов винних у обвалі Шулявського моста: підготував покарання

12:19, сьогодні 784 Читать новость на русском
Кличко знайшов винних в обвалі Шулявського моста
Кличко знайшов винних в обвалі Шулявського моста / Фото з соцмереж

Мер Києва Віталій Кличко вирішив звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і просить президента України Петра Порошенка звільнити главу Солом'янського району Віктора Шкуро.

На таке рішення Кличко пішов через обвал на Шулявському шляхопроводі, інформує "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що за технічний стан інфраструктурних споруд в Києві несуть відповідальність голови районів.

Також Кличко доручив перевірити шляхопроводи, мости Києва та їхній технічний стан.

Нагадаємо, увечері 27 лютого у Києві частково обвалився один із основних шляхопроводів столиці – Шулявський міст. Раніше мер Кличко заявив, що міст обвалився, бо "втомився".

Теги: Україна Віталій Кличко Шулявський міст Київ
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