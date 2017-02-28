Кличко знайшов винних у обвалі Шулявського моста: підготував покарання

Мер Києва Віталій Кличко вирішив звільнити заступника голови КМДА з питань транспортної інфраструктури Іллю Сагайдака і просить президента України Петра Порошенка звільнити главу Солом'янського району Віктора Шкуро.
На таке рішення Кличко пішов через обвал на Шулявському шляхопроводі, інформує "Інтерфакс-Україна".
Він наголосив, що за технічний стан інфраструктурних споруд в Києві несуть відповідальність голови районів.
Також Кличко доручив перевірити шляхопроводи, мости Києва та їхній технічний стан.
Нагадаємо, увечері 27 лютого у Києві частково обвалився один із основних шляхопроводів столиці – Шулявський міст. Раніше мер Кличко заявив, що міст обвалився, бо "втомився".