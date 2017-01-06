Кого Барак Обама запросив на прощальну вечірку у Білий дім: список зіркових гостей

Президент США Барак Обама розпочинає "прощання" з президентством. Одним із атрибутів цього стане прощальна вечірка, яку сімейство Обам влаштує у Білому домі.

Прощальна вечірка відбудеться 6 січня у президентській резиденції. Серед запрошених гостей – близькі друзі та головні донори президентських кампаній Обами, пише The Washington Post.

Також запрошення отримало й чимало зіркових гостей. Співачка Beyoncе, яка двічі виступала на інавгураціях Обами, буде зі своїм чоловіком – відомим репером Jay-Z. Їм компанію складе Стіві Уандер, який також свого часу виступав у Білому домі, та співак Usher.

Кінематограф представлятимуть актори Семюел Л. Джексон та Бредлі Купер з режисерами Джей-Джей Абрамсом та Джорджем Лукасом.

З журналістів запросили відомих ведучих Опру Уінфрі та Гейл Кінг.

Читайте також: Рік Обами: найкраще з Білого дому

До слова, стало відомо, коли Обама виступить з прощальною промовою.