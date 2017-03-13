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Колишні бізнес-партнери Фірташа продовжать скандальне будівництво "Сонячної Рів’єри"

10:47, сьогодні 224 Читать новость на русском
Колишні бізнес-партнери Фірташа продовжать скандальне будівництво "Сонячної Рів’єри"
/ radiosvoboda.org

Голова ради директорів компанії "Укрбуд" Юрій Пелих заявив, що компанія має на меті не лише закінчити зведення двох проблемних будинків на Лівому березі Києва, а й повністю реалізувати проект житлового комплексу "Сонячна Рів’єра".

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Плануємо будувати далі. По тих будинках, які плануються за двома першими, там нема проблем. Бо вони виходять за стометрову відстань до води, за всіма нормами,
– зазначив Юрій Пелих.

До цього мер Києва Віталій Кличко у коментарі журналістам "Схем" заявив, що потрібно знайти компроміс між забудовником та громадою.

Зносити ми не можемо, будувати також не можемо. Дуже складні речі ми повинні зараз вирішувати. Треба засклити ці будинки і не будувати більше нічого,
– зазначив він.

17 лютого цього року Департамент містобудування та архітектури видав містобудівні умови для закінчення зведення двох будинків житлового комплексу "Сонячна Рів’єра", проти якого виступили місцеві мешканці та громада УГКЦ.

Будинки потрапляють у 100-метрову прибережну захисну смугу, на якій будівництво заборонене. Більша частина території забудови, згідно з генпланом, – це зелена зона, тобто тут має бути парк. Крім цього, ця територія – пам’ятка ландшафту.

Усі фігуранти цієї забудови раніше мали відомі будівельні бізнес-проекти із колишнім спонсором "Партії регіонів" Дмитром Фірташем, який свою підтримку меру Віталію Кличку задекларував під присягою у Віденському суді.

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Теги: Київ Нерухомість Розслідування
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