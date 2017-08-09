Командир був надзвичайно жорстоким, – кухар бойовиків "ДНР" розповіла про свою роботу

Жителька Донеччини розповіла про звірства бойовиків "ДНР". Адже 40-річна жителька Добропільського району Донеччини працювала кухарем у терористів.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

Згідно з повідомленням, у терористів жінка опинилася випадково. Вона разом з маленькими доньками в 2015 році збиралася зустрітися в окупованому Донецьку з чоловіком, яких перебував у в'язниці. На автовокзалі жінку пограбували.

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"Не знаючи, що робити, я просто сиділа з доньками на вокзалі і міркувала, як вийти з цієї ситуації. Якраз в той момент до мене підійшов невідомий чоловік у військовій формі і, дізнавшись про мою проблему, запропонував роботу. Я погодилася, тому що не було іншого вибору", – розповіла жінка.

Вона додала, що у військовій частині, куди її привезли через півгодини разом з дітьми, їй сказали, що вони тут житимуть.

"В мої обов'язки входило приготування їжі та прибирання приміщення кухні. Також кожен місяць я повинна була виїжджати на бойові позиції для приготування їжі в польових умовах для військових", – розповіла жінка.

Вона зізналася, що весь час роботи на бойовиків її не покидала думка про повернення в рідний будинок у селі Криворіжжя Добропільського району.

Мене завжди переслідувало відчуття страху та незахищеності через те, що командир частини з позивним "Копьё" був надзвичайно жорстоким і непередбачуваним. Він міг прострелити ногу підлеглому навіть за незначну провину. Серед бойовиків було багато наркозалежних, які необережно поводилися із зброєю,

– розповіла кухар бойовиків.

Як повідомили в поліції, в 2016 році жінка покинула терористів, але додому повертатися боялася. Тож разом з дітьми вона жила в покинутому будинку в Донецьку. Потім влаштувалася продавцем і оселилася в колеги. У серпні вона добровільно здалася українській владі.