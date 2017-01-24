Корисні файли. Як завести автомобіль, якщо сів акумулятор

У свіжому випуску програми "Корисні файли", – що потрібно для того, аби завести авто, у якої сів акумулятор.

Також у випуску: Що таке теплий плінтус і як він працює? Які можливості приховує точилка для олівців.

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