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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Коротко про головне: Марш Гідності у Києві

14:38, сьогодні 1690 Читать новость на русском
Марш Гідності у Києві
Марш Гідності у Києві / Фото з соцмереж

22 лютого у Києві відбувся так званий "Марш Національної гідності", в якому беруть участь переважно представники правих сил.

Початок маршу

Марш організували політсили "Свобода", "Правий сектор" та "Національний корпус". Його учасниками є переважно молоді люди.

Колону маршу очолили лідер "Свободи" Олег Тягнибок, лідер "Національного корпусу" нардеп Андрій Білецький та керівник "Правого сектора" Андрій Стемпіцький.

До маршу приєдналися також заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, радник керівника МВС Зорян Шкіряк, письменник Василь Шкляр, колишній дисидент Степан Хмара та актор Антін Мухарський.

У зв'язку з масовим Маршем Гідності у центрі Києва чергували близько 200 поліцейських. Також були правоохоронці з собаками і спецзасобами для пошуку вибухових речовин.

Водночас, у соцмережах повідомили, що у столиці зафіксували багато автобусів, у яких, імовірно, привезли мітингувальників.

"Подарунок" Порошенку

Учасники Маршу національної гідності під Адміністрацією Президента залишили Петру Порошенку символічний подарунок – великий пакунок у формі цукерки та квиток до російського Ліпецька, де донедавна працювала кондитерська фабрика "Рошен".

Вимоги до влади

Згодом учасники Маршу Гідності озвучили свій ультиматум владі. Умови озвучив лідер "Свободи" Олег Тягнибок.

Серед основних вимог: зниження тарифів на комунальні послуги, вимога не приватизувати державні підприємства, залишити мораторій на продаж землі, припинити торгівлю з окупованими територіями.

Перше – ніякої торгівлі з окупантом і з окупованими територіями. Друге – забудьте продавати стратегічні підприємства не тільки під час війни, а й взагалі. Третє – "прихватизовані" треба націоналізувати і заборонити їх продавати,
– заявив Тягнибок.

Він додав, що Верховна Рада не має права знімати мораторій на продаж землі.

"Ми – за вибори парламенту, за президентські вибори. Ми – за повне перезавантаження влади. Єдине, що вам (владі, – "24") залишилося – виконайте хоча б один пункт коаліційної угоди. Змініть склад ЦВК, ухваліть закон про імпічмент президента. Ми за вибори на коаліційній основі за відкритими списками", – наголосив лідер "Свободи".

Читайте також: Ми зібрались, щоб почати боротьбу за владу, – Білецький в Раді озвучив вимоги

Об'єднання

ВО "Свобода", "Правий сектор" та "Національний корпус" оголосили про об'єднання на Марші національної гідності.

"Ми – "Національний корпус", "Свобода" і "Правий сектор" – бачимо єдиний шлях порятунку: об'єднання активної громади, добровольчого руху і всіх націоналістів навколо конкретних і практичних вимог", – йшлось у повідомленні на сторінці події у Facebook.

Близько 12:00 Марш Гідності закінчився.

Теги: Україна Марш Гідності ВО "Свобода" Зорян Шкіряк Олег Тягнибок "Азов" Правий сектор Київ Коротко про головне
Джерело: 24 Канал
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