Космічну суму грошей розікрали при закупівлі крісел для "Олімпійського"

Прокуратура Києва повідомила компанії-підряднику про підозру в нанесенні державі 5 млн грн збитку при закупівлі крісел для НСК "Олімпійський".

Про це прес-служба прокуратури Києва повідомила в Facebook.

Прокуратурою Києва в рамках розслідування резонансних кримінальних проваджень за фактами розкрадання державних коштів під час Євро-2012 повідомлено про підозру колишньому директору підприємства "Спецпостач" міжнародного благодійного фонду "Безпека країни",

– сказано в повідомленні.

Встановлено, що очолюване підозрюваним підприємство в 2011-2012 роках, згідно з укладеними договорами, займалося закупівлею та встановленням крісел для спортивної арени.

З матеріалів кримінального провадження випливає, що при проведенні фінансових операцій директор компанії, використовуючи документи фіктивних підприємств, умисно ухилився від сплати до державного бюджету майже 5 млн грн податків.

Дії підрядника кваліфіковані за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 4 ст. 358 (підробка документів), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

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Підозрюваному вручено також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.