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Кота навчили професійно давати "п’ять": відео

22:09, 4 серпня 1313 Читать новость на русском
Кота навчили давати
Кота навчили давати "п'ять" / Фото із соцмереж

В мережі з'явилось кумедне відео з котом, якого навчили професійно вітатись.

Відео опублікував на своїй сторінці в Twitter юзер Kevin Fox. За кілька днів ролик набрав понад 90 тисяч лайків та майже 50 тисяч ретвітів.

Господар навчив свого кота давати "п'ять", так, ніби він його старий дружбан. Виглядає це все дуже комічно.

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На відео показано, як кіт спокійно сидить на кріслі, проте коли повз нього проходить господар, він піднімає лапу і відповідає на його жести.

Теги: LifeStyle Курйозні новини світ тварин Інтернет
Джерело: 24 канал
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