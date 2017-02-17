Кращий за оригінал: мережу підкорює хіт "Океану Ельзи" у виконанні хору

Відому пісню "Океану Ельзи" "На небі" оригінально переспівав чоловічий квінтет.
Відео опублікували у групі "Наше Прикарпаття" у "Вконтакте".
П'ятеро учасників молодіжного хору "The Drymba Choir" виконали у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка пісню гурту Океан Ельзи "На небі".
Юнаки надали відомій пісні нового цікавого звучання.
"Хай не ображається Вакарчук, але це найкраще виконання пісні. Море естетичного задоволення", – пише користувач Марія Гнатів.
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