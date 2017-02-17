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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Кращий за оригінал: мережу підкорює хіт "Океану Ельзи" у виконанні хору

16:22, сьогодні 3268 Читать новость на русском
Гурт
Гурт "Океан Ельзи" / okeanelzy.com

Відому пісню "Океану Ельзи" "На небі" оригінально переспівав чоловічий квінтет.

Відео опублікували у групі "Наше Прикарпаття" у "Вконтакте".

П'ятеро учасників молодіжного хору "The Drymba Choir" виконали у приміщенні Львівського національного університету імені Івана Франка пісню гурту Океан Ельзи "На небі".

Юнаки надали відомій пісні нового цікавого звучання.

"Хай не ображається Вакарчук, але це найкраще виконання пісні. Море естетичного задоволення", – пише користувач Марія Гнатів.

Читайте також: Група 5'nizza презентувала новий альбом після 10 років мовчання

Теги: LifeStyle Музика Культура Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
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