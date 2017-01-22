Квартиру дали – квартиру забрали: вчительку виселяють із житла, на яке вона чекала 25 років

У столиці вчительку виселяють із помешкання, яке вона отримала, вистоявши 25 років у черзі на житло. Суд вирішив, що ордер недійсний, а отже, родина педагога живе там незаконно.

Вчителька молодоших класів Наталія Демяненко разом двома дітьми та чоловіком тулилась у комуналці. І ось сім років тому на день вчителя отримує несподіваний подарунок від держави.

Квартира із реєстру вільного житла. Колишні господарі померли. На те, що житло у руїнах, родина не зважала.

Житло сім'я одразу приватизувала. Проте, сімейне щастя тривало два роки – поки у поштовій скриньці Дем'яненки не з'явився судовий позов. Позов подала родичка колишніх господарів квартири і виграла суд.

Читайте також: Журналісти викрили нову шахрайську схему захоплення квартир

Адвокат позивача переконує, що її клієнтка разом з мамою та братом жила у цій квартирі. У 80-х роках вона вийшла заміж та виписалася з неї, а вдруге зареєструватися так і не змогла.

Поки судилася, Святошинська РДА передала квартиру до реєстру вільного житла, а КМДА через департамент освіти - подарувала родині Дем'яненків. Хто визнав квартиру, в якій ніби то є господарі вільною, у Святошинській райдержадміністрації пояснюють просто.

Коли Київська державна адміністрація забрала на себе частину цих повноважень, у нас в адміністрації стало менше повноважень. І ми вже не є правонаступниками тих адміністрацій, які були, то за ці дії вже адміністрація новостворена не відповідає,

– заявила прес-секретар голови Святошинської РДА Олена Мостицька.

Наталії Дем'яненко держава повинна надати нову квартиру – переконані юристи. Проте поки родині пропонують повернутися у комуналку. Наталія Дем'яненко подала касацію на тих, кого вважає винними. Вона сподівається, що виселятися не доведеться, але речі вже зібрала.