Лама вкрала у хлопчика їжу та зробила його знайменитим: кумедне відео

В мережі набирає популярності відео, як лама відібрала у хлопчика їжу, поки той сидів у машині.

Американська сім'я поїхала на відпочинок в сафарі-парк, що у Теннесі. Батько почав знімати, як їх діти годують ламу, яка підійшла до автомобіля.

Інша лама не дочекалась, поки її погодують, та самостійно засунула голову у машину і вкрала їжу в хлопчика. Хлопчик сильно розплакався та засмутився.

Читайте також: Чудернацький півень вразив мережу своїми габаритами: з'явилось відео

Батьки опублікували ролик в Youtube та він скоро став вірусним.

Трохи згодом батько опублікував відео із реакцією сина на свою знаменитість. Він також вперше переглянув відео із собою.