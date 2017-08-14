Ласуйте на здоров'я: корисні властивості морозива, про які ви не здогадувались

Морозиво не лише смачне та освіжаюче, а ще й дійсно корисне для здоров'я. Для прикладу, морозиво краще обрати замість сендвічу чи склянки води в спеку.

Як пише Elle, до складу морозива входить багато корисних речовин: мінеральні солі, вітаміни, амінокислоти, ферменти і різні жирні кислоти. Морозиво має високу харчову цінність, легко засвоюється, добре заспокоює нервову систему і знімає нервову напругу за рахунок незамінної амінокислоти триптофан, яка сприяє виробленню серотоніну (гормону щастя).

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Але це не всі причина ласувати морозивом частіше.

Морозиво корисніше за сендвіч

В спекотну погоду відмовтесь від перекусу сендвічем, а надайте перевагу морозиву. Окрім того, що ви не будете голодним, морозиво ще й охолодить організм і його легко переварити.

Для прикладу, пообідайте легким салатом з овочами, а на десерт оберіть вершкове морозиво. Або оберіть фруктовий салат з чотирма кульками морозива.

Морозиво замість склянки води

Відсоток води у морозиві варіюється від 56-75%. Тому при споживанні морозива організм отримує також необхідну в літню пору рідину.

Найкраще для тамування спраги – сорбети і заморожений лід. Також в них містяться мінеральні сполуки, які ми втрачаємо з потом.

Морозиво робить нас щасливими

Морозиво дарує відчуття радості в будь-якому віці. Достатньо всього однієї ложки, щоб запустити хімічні механізми, що відповідають за центри задоволення. Воно має такий же вплив, як прослуховування улюбленої музики.