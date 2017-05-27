Легендарні "Ангели Чарлі" повертаються: оголосили про перезапуск серіалу

Студія Sony Pictures оголосила про перезапуск серіалу "Ангели Чарлі" про дівчат-спецагентів.

Режисером нових "Ангелів Чарлі" буде Елізабет Бенкс, яка працювала над "Ідеальним голосом" і "Муві 43", пише Нollywoodreporter.

Серіал вийде на екрани аж в липні 2019 року. Хто буде грати у новій версії серіалу поки невідомо, однак студія вже почала роботу над рімейком культової історії.

Читайте також: В Україні розпочали зйомки фільму про маловідому партизанську історію

Зазначимо, що оригінальний серіал вийшов в 1976 році. Головні ролі тоді зіграли Кейт Джексон, Фарра Фосетт і Жаклін Сміт. В 2000 році було знято кіно версію серіалу, і "ангелами Чарлі" стали Кемерон Діас, Дрю Беррімор і Люсі Лью.