09:28
20 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путінське загострення Аксьонова. Поклонська викликає духів
Вєсті Кремля
20:52, 18 березня
Вєсті.UA. Жир. Остання з Гонтарєвих.
Вєсті.UA
20:19, 18 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, 17 березня
Випуск новин за 17:00: Евакуація в Сирії. Проплачений мітинг у Москві
Випуск новин
18:46, 19 березня
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Лікування марихуаною можуть запровадити на Сумщині

08:21, сьогодні 459 Читать новость на русском
Марихуаною планують лікувати рак
Марихуаною планують лікувати рак / Getty Images

У Глухові, що на Сумщині, планують створити перший в Україні європейський центр терапії марихуаною.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Глухова Мішель Терещенко.

Він зазначив, що до створення такого центру вже вдалося привернути увагу інвесторів. Планується, що центр відкриють через три місяці, коли буде новий врожай конопель.

Це допоможе в лікуванні хворих пацієнтів, а також допоможе здоровим людям залишатися в доброму здоров’ї. Він буде більше схожий на центр краси, аніж на лікарню, і люди матимуть змогу не лише отримати лікування, а й також розслабитися або привести себе в хорошу форму,
– пояснив Терещенко.

Він пояснив, що найбільша допомога від нього для онкохворих жителів Глухова – це прохання у соціальних служб про виплату людям 5 тис. грн. Проте насправді онкохворі потребують набагато більше коштів на хіміотерапію.

Мер наголосив, що навіть якби вдалося збільшити допомогу в 5 разів, цього все одно буде недостатньо.

"Але в Глухові ми маємо коноплі! Це наша традиція і ми навіть маємо відомий Інститут конопель, який ще 20 років тому міг виводити сорти конопель без ТГК (ненаркотичні коноплі), але не без канабіноїдів, які можуть використовуватись для боротьби з численними захворюваннями: рак, склероз, Паркінсон, Альцгеймер", – зазначив Терещенко.

Читайте також: Легалізувати все: ліки з марихуани і коли вони можуть з'явитись в Україні

Він запросив лікарів, науковців, інвесторів та всіх зацікавлених у дослідженні методики лікування онкозахворювань марихуаною контактувати з ним у Facebook, щоб долучитися до проекту.

Теги: Україна Здорове життя Лікування Здоров'я Наркотики Суми LifeStyle
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Прогулки армии США на фоне Ивангорода – это все не спроста
сьогодні, 08:31 Прогулки армии США на фоне Ивангорода – это все не спроста
Злой Одессит 1338
Головні новини 19 березня: Річниця окупації,
сьогодні, 08:02 Головні новини 19 березня: Річниця окупації, "українські" політики в Криму і конфуз Трампа
2237
Розіп’ясти Насірова, замурувати
19 березня, 23:01 Розіп’ясти Насірова, замурувати "Сбербанк" та обібрати Ахметова: головне за тиждень
Наталія Косякова 787
19 березня, 22:09 "Красуня і Чудовисько": всім знайома історія з новим вражаючим антуражем
Юлія Ліпенцева 662
Найкумедніші меми тижня: Насіров на волі,
19 березня, 20:01 Найкумедніші меми тижня: Насіров на волі, "перевтілення" Савченко і знову Джигурда
2374
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
Березовець прокоментував позбавлення Новинського недоторканості
 8 грудня 2016 , 13:30
"Дорога свобода": кому довелось виплатити мільйони, щоб вийти на волю
 6 жовтня 2016 , 17:00
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
Столичних водіїв вчитимуть домедичній допомозі при ДТП
 10 березня , 11:26
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук