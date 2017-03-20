Лікування марихуаною можуть запровадити на Сумщині

У Глухові, що на Сумщині, планують створити перший в Україні європейський центр терапії марихуаною.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Глухова Мішель Терещенко.

Він зазначив, що до створення такого центру вже вдалося привернути увагу інвесторів. Планується, що центр відкриють через три місяці, коли буде новий врожай конопель.

Це допоможе в лікуванні хворих пацієнтів, а також допоможе здоровим людям залишатися в доброму здоров’ї. Він буде більше схожий на центр краси, аніж на лікарню, і люди матимуть змогу не лише отримати лікування, а й також розслабитися або привести себе в хорошу форму,

– пояснив Терещенко.

Він пояснив, що найбільша допомога від нього для онкохворих жителів Глухова – це прохання у соціальних служб про виплату людям 5 тис. грн. Проте насправді онкохворі потребують набагато більше коштів на хіміотерапію.

Мер наголосив, що навіть якби вдалося збільшити допомогу в 5 разів, цього все одно буде недостатньо.

"Але в Глухові ми маємо коноплі! Це наша традиція і ми навіть маємо відомий Інститут конопель, який ще 20 років тому міг виводити сорти конопель без ТГК (ненаркотичні коноплі), але не без канабіноїдів, які можуть використовуватись для боротьби з численними захворюваннями: рак, склероз, Паркінсон, Альцгеймер", – зазначив Терещенко.

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Він запросив лікарів, науковців, інвесторів та всіх зацікавлених у дослідженні методики лікування онкозахворювань марихуаною контактувати з ним у Facebook, щоб долучитися до проекту.