Полтавчанин заразився від рідні та помер від грипу

У Полтаві 50-річний чоловік помер від штаму грипу H3N2 "Гонконг".

Про це розповіла головний інфекціоніст області Лідія Войтенко, передає ТСН.

"Чоловік лікував вдома пневмонію, яка виникла як ускладнення після грипу типу А (H3N2), і запізно звернувся до лікарів. Пішло ускладення. За три дні помер", – зауважила вона.

Войтенко також додала, що захворювання відбувалось у блискавичній формі, під час якої легені просто руйнуються.

Крім того, фахівець наголосила, що загиблому не робили щеплення від грипу, а заразився від родичів.

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Нагадаємо, нещодавно сайт "24" повідомляв, що від ускладнень після недуги загинули чотири людини на Львівщині.