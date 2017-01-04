Полтавчанин заразився від рідні та помер від грипу

У Полтаві 50-річний чоловік помер від штаму грипу H3N2 "Гонконг".
Про це розповіла головний інфекціоніст області Лідія Войтенко, передає ТСН.
"Чоловік лікував вдома пневмонію, яка виникла як ускладнення після грипу типу А (H3N2), і запізно звернувся до лікарів. Пішло ускладення. За три дні помер", – зауважила вона.
Войтенко також додала, що захворювання відбувалось у блискавичній формі, під час якої легені просто руйнуються.
Крім того, фахівець наголосила, що загиблому не робили щеплення від грипу, а заразився від родичів.
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Нагадаємо, нещодавно сайт "24" повідомляв, що від ускладнень після недуги загинули чотири людини на Львівщині.
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