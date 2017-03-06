Лобода вляпалась у скандал: журналісти звинуватили її охоронців у нападі

Українська співачка Світлана Лобода потрапила у гучний скандал – журналісти телеканалу "1+1" звинуватили охоронців виконавиці у нападі.

Так, журналіст каналу Олександр Дубінський повідомив про те, що охорона Лободи напала на знімальну групу проекту "Українські сенсації", пише ТСН.

У своєму пості Дубінський також написав точну адресу будинку Лободи, що дуже розгнівало команду співачки.

Охоронці співачки, з пістолетом і молотком (!), фактично, пограбували знімальну групу, яка просто перебувала на вулиці. Погрожували прострелити ноги. З вкраденою апаратурою виродки зникли з місця злочину на машині,

– написав він.

На місце події журналісти викликали поліцію, яка зафіксувала заяву знімальної групи про перешкоджання журналістській діяльності, а також зафіксувала факт пограбування.

Водночас прес-служба співачки запевняє, що це все брехня.

"Повна нісенітниця і брехня від першого до останнього слова. У приватному будинку Світлани Лободи, крім матері і шестирічної дочки, яка була дуже налякана тим, що сталося, був тільки помічник співачки, який зробив зауваження групі людей, котрі пізніше назвалися журналістами, яка намагалася проникнути на територію будинку. Він відразу ж викликав поліцію і після прибуття патруля дав свідчення", – сказано у заяві представників Лободи.

Прес-служба також додала, що жодного впливу, крім усних зауважень помічника артистки, на знімальну групу не було.

Згодом Дубінський на своїй сторінці повідомив, що проти охорони Лободи розпочато кримінальне провадження за статтею "розбій". Санкція цієї статті від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

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